Козма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Никита Козмин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1759 ст.
Сын: Матвей Козмин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1769 ст.
Сын: Иван Козмин
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно