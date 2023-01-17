Козма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козма

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Никита Козмин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1759 ст.

Сын: Матвей Козмин

Мать ребёнка: не указана

Кубинка, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1769 ст.

Сын: Иван Козмин

Мать ребёнка: не указана

Кубинка, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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