Окулов Михаил Александрович
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смертиОколо 1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Окулов Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Окулова Зоя Константиновна
Военная служба
1941
Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Окулова Зоя Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Окулов Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Окулова Зоя Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Окулова Зоя Константиновна
Смерть
Около 1942
БССР