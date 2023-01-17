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Окулов Михаил Александрович

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Место рождения

Ершово, Лузский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

Около 1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Окулов Александр

Мать: не указана

Ершово, Лузский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
14.01.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Окулова Зоя Константиновна

Усть-Ситьма, Нолинский уезд, Вятская губерния
Военная служба
1941
Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Окулова Зоя Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Окулов Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Окулова Зоя Константиновна

Усть-Ситьма, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Окулов Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Окулова Зоя Константиновна

Усть-Ситьма, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1942
БССР
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