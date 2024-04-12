Варвара Ефремова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Ефремова

Место рождения

Борисово, Гусь-Хрустальный район, Владимирская область

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Борисово, Гусь-Хрустальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Яков Антонов

Отец ребёнка: Антон Петров

Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Агафья Антонова

Отец ребёнка: Антон Петров

Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Агафья младшая Антонова

Отец ребёнка: Антон Петров

Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антон Петров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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