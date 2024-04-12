Варвара Ефремова
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Рождение ребёнка
1763
Сын: Яков Антонов
Отец ребёнка: Антон Петров
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Агафья Антонова
Отец ребёнка: Антон Петров
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Агафья младшая Антонова
Отец ребёнка: Антон Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антон Петров
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно