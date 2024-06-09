Бобылева (Абакумова) Наталья Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобылева (Абакумова) Наталья Леонтьевна

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Место рождения

Кинзелька, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

17.08.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1891

Отец: Абакумов Леонтий Семенович

Мать: Абакумова (Косарева) Анна Михайловна

Кинзелька, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобылев Герасим Иванович

Рождение ребёнка
07.10.1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бобылев Герасим Иванович

Рождение ребёнка
10.08.1914

Сын: Бобылев Иван Герасимович

Отец ребёнка: Бобылев Герасим Иванович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Бобылев Андрей Герасимович

Отец ребёнка: Бобылев Герасим Иванович

Кинзелька, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
С 1919 по 1922

Дочь: (Бобылева) Анна Герасимовна

Отец ребёнка: Бобылев Герасим Иванович

Кинзелька, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Бобылев Григорий Герасимович

Отец ребёнка: Бобылев Герасим Иванович

Кинзелька, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
До 1932

Дочь: Бобылева (Бобылева) Полина Герасимовна

Отец ребёнка: Бобылев Герасим Иванович

Кинзелька, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.02.1932

Сын: Бобылев Иван Герасимович

Отец ребёнка: Бобылев Герасим Иванович

Смерть
Неизвестно

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