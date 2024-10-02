Äickäs (Äikäs, Äikiä) Antti Nuutinpoika
Место рожденияValkjärvi, Vaalimo
Дата рождения1714
Дата смерти22.12.1795
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Äickäs (Äikäs, Äikiä) Knut Canutus
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1770
Сын: Äickäs (Äikäs, Äikiä) Mikko Antinpoika
Мать ребёнка: Äikäs (Sipiläinen) Katri Mikontytär
Смерть
22.12.1795