Äickäs (Äikäs, Äikiä) Antti Nuutinpoika — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Äickäs (Äikäs, Äikiä) Antti Nuutinpoika

Место рождения

Valkjärvi, Vaalimo

Дата рождения

1714

Дата смерти

22.12.1795

Пол

Мужской

Отец

1676 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1730 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Äickäs (Äikäs, Äikiä) Knut Canutus

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Äikäs (Sipiläinen) Katri Mikontytär

Рождение ребёнка
19.01.1770

Сын: Äickäs (Äikäs, Äikiä) Mikko Antinpoika

Мать ребёнка: Äikäs (Sipiläinen) Katri Mikontytär

Смерть
22.12.1795

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