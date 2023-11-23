Мария Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Архангельская (Смирнова) Акулина Родионова
Отец ребёнка: Смирнов Родион Иоаннов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Смирнова) Евфросиния Родионова
Отец ребёнка: Смирнов Родион Иоаннов
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Смирнов Родион Иоаннов
Державин Иоанн Родионович (1817 — ?) Родился в семье священника села Ильинского (под Щетинским) Пошехонского уезда Родиона Смирнова. Обучался в Ярославской духовной семинарии. Дьякон села Ильинского в... Показать все
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Смирнова) Прасковья Родионова
Отец ребёнка: Смирнов Родион Иоаннов
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Смирнова) Александра Родионова
Отец ребёнка: Смирнов Родион Иоаннов
Смерть
Неизвестно