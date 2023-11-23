Мария Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Яковлева

Мария Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Архангельская (Смирнова) Акулина Родионова

Отец ребёнка: Смирнов Родион Иоаннов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Родион Иоаннов

Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Смирнова) Евфросиния Родионова

Отец ребёнка: Смирнов Родион Иоаннов

Рождение ребёнка
1817

Сын: Державин Иоанн Родионов

Отец ребёнка: Смирнов Родион Иоаннов

Державин Иоанн Родионович (1817 — ?) Родился в семье священника села Ильинского (под Щетинским) Пошехонского уезда Родиона Смирнова. Обучался в Ярославской духовной семинарии. Дьякон села Ильинского в... Показать все
Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Смирнова) Прасковья Родионова

Отец ребёнка: Смирнов Родион Иоаннов

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Смирнова) Александра Родионова

Отец ребёнка: Смирнов Родион Иоаннов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.