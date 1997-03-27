Игнатьева (Фролова) Светлана Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1969
Отец: Фролов Владимир
Мать: Фролова Капиталина
Рождение ребёнка
07.03.1991
Сын: Игнатьев Станислав Юрьевич
Отец ребёнка: Игнатьев Юрий Михайлович
Рождение ребёнка
27.03.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Игнатьев Юрий Михайлович