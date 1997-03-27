Игнатьева (Фролова) Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатьева (Фролова) Светлана Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1969

Пол

Женский

Отец

Мать

1949 г.р.

Дети

1991 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЭИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1969

Отец: Фролов Владимир

Мать: Фролова Капиталина

Рождение ребёнка
07.03.1991

Сын: Игнатьев Станислав Юрьевич

Отец ребёнка: Игнатьев Юрий Михайлович

Рождение ребёнка
27.03.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игнатьев Юрий Михайлович

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