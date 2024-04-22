Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1761 и 1764
Дата смертиОколо 1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1761 и 1764
Отец: Яков Иванович
Мать: Маремьяна Федоровна
Бракосочетание
Между 1776 и 1782
Жена: Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Федор Иванович
Мать ребёнка: Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Павел Иванович
Мать ребёнка: Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
Между 1803 и 1804
Дочь: Василиса (Васса) Ивановна
Мать ребёнка: Екатерина Федоровна
Бракосочетание
Между 1803 и 1810
Жена: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Пахомий Иванович
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Смерть
Около 1830
Евсюково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область