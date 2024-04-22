Иван Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Яковлевич

Иван Яковлевич

Место рождения

Копытово, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Между 1761 и 1764

Дата смерти

Около 1830

Пол

Мужской

Отец

Между 1711 и 1717 г.р.

Мать

Около 1734 г.р.

Жена

Между 1765 и 1766 г.р.
Около 1782 г.р.

Дети

Около 1793 г.р.
Около 1797 г.р.
Между 1803 и 1804 г.р.
Около 1810 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1761 и 1764

Отец: Яков Иванович

Мать: Маремьяна Федоровна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Между 1776 и 1782

Жена: Екатерина Федоровна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Федор Иванович

Мать ребёнка: Екатерина Федоровна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Павел Иванович

Мать ребёнка: Екатерина Федоровна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1803 и 1804

Дочь: Василиса (Васса) Ивановна

Мать ребёнка: Екатерина Федоровна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Между 1803 и 1810

Жена: Мария Ивановна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Пахомий Иванович

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Смерть
Около 1830
Евсюково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close