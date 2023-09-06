Сульдин Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1929
Дата смерти25.09.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сульдина Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сульдина Надежда Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сульдин Василий Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.07.1962
Сын: Сульдин Виктор Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
25.09.?