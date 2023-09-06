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Сульдин Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1929

Дата смерти

25.09.?

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сульдина Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сульдина Надежда Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сульдин Василий Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.07.1962

Сын: Сульдин Виктор Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
25.09.?

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