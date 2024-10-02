Moilanen ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Moilanen ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Moilanen Jaakko Paavonpoika

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Moilanen) ?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Vaarnamo (Moilanen) ?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1923

Дочь: Juntunen (Moilanen) Elsa Valpuri

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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