Moilanen ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Moilanen Jaakko Paavonpoika
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Moilanen) ?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Vaarnamo (Moilanen) ?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1923
Дочь: Juntunen (Moilanen) Elsa Valpuri
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно