Юсупов Салават
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1991
Рождение ребёнка
10.07.1994
Рождение ребёнка
22.07.1995
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юсупова Анфиса Аликовна
Смерть
До 1999