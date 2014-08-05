Юсупов Салават — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсупов Салават

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1970 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юсупова Анфиса Аликовна

Рождение ребёнка
10.07.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юсупова Анфиса Аликовна

Рождение ребёнка
22.07.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юсупова Анфиса Аликовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юсупова Анфиса Аликовна

Смерть
До 1999
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