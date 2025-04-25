Борисенков Герасим
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Дети
Борисенков Иван Герасимович28.09.1908 г.р.
(Борисенкова) Наталья ГерасимовнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Борисенкова) Наталья Герасимовна
Мать ребёнка: не указана
Коптяжево, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.09.1908
Сын: Борисенков Иван Герасимович
Мать ребёнка: не указана
Коптяжево, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно