Борисенков Герасим Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Борисенков Герасим

Автор
АБ
Борисенкова А.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Дети
Борисенков Иван Герасимович28.09.1908 г.р.
(Борисенкова) Наталья ГерасимовнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Борисенкова) Наталья Герасимовна

Мать ребёнка: не указана

Коптяжево, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
28.09.1908

Сын: Борисенков Иван Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Коптяжево, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область

Смерть
Неизвестно

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