Гончарук (Хитрук) Фаина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГончарук (Хитрук) Фаина

Гончарук (Хитрук) Фаина

Место рождения

Украина, Винницкая обл, с.Долиняны

Дата рождения

10.05.1932

Дата смерти

Около 2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

1956 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.09.1956

Сын: Гончарук Александр Григорьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 2006

Мы используем куки для улучшения работы сайта.