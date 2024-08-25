Гончарук (Хитрук) Фаина
Место рожденияУкраина, Винницкая обл, с.Долиняны
Дата рождения10.05.1932
Дата смертиОколо 2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.09.1956
Сын: Гончарук Александр Григорьевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.10.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 2006