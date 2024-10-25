Парфенов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфенов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1923

Дата смерти

16.02.1965

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

VP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1923

Отец: Парфенов Иван Федосеевич

Мать: Парфенова (Лейченко) Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
01.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Парфенова Надежда Михайловна

Черенка, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Смерть
16.02.1965
Полибино, Псковский муниципальный район, Псковская область

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