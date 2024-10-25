Парфенов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1923
Дата смерти16.02.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1923
Рождение ребёнка
01.08.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Парфенова Надежда Михайловна
Черенка, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Смерть
16.02.1965
Полибино, Псковский муниципальный район, Псковская область