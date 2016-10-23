Веролайнен Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веролайнен Николай Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1948

Дата смерти

23.10.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1948

Отец: Виролайнен Павел Петрович

Мать: Иванова Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
10.06.1977

Дочь: Веролайнен Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Веролайнен (Косенко) Татьяна Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
04.09.1979

Дочь: Злобина (Веролайнен) Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Веролайнен (Косенко) Татьяна Ивановна

Смерть
23.10.2016

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