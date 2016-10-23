Веролайнен Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1948
Дата смерти23.10.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1948
Рождение ребёнка
10.06.1977
Дочь: Веролайнен Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Веролайнен (Косенко) Татьяна Ивановна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
04.09.1979
Дочь: Злобина (Веролайнен) Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Веролайнен (Косенко) Татьяна Ивановна
Смерть
23.10.2016