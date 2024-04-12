Кряквин Ефим Антонович
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Шестаков Антон Васильевич
Мать: Кряквина Софья Павловна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Савинкина Зиновия Шестакова
Мать ребёнка: Кряквина Ирина Авксентьевна
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Кряквина Ирина Авксентьевна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Кряквина Ирина Авксентьевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Кряквина Ирина Авксентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1854