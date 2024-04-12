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Кряквин Ефим Антонович

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Шестаков Антон Васильевич

Мать: Кряквина Софья Павловна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Савинкина Зиновия Шестакова

Мать ребёнка: Кряквина Ирина Авксентьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Кряквин Семен Ефимович

Мать ребёнка: Кряквина Ирина Авксентьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Шестаков Илья Ефимович

Мать ребёнка: Кряквина Ирина Авксентьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Кряквина Ирина Авксентьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кряквина Ирина Авксентьевна

Смерть
1854
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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