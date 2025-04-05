Беляев Алексей
Место рожденияРоссия
Дата рождения27.07.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1977
Отец: Беляев Владимир
Мать: Горская (Седова) Наталья
Россия
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
26.02.2006
Россия
Рождение ребёнка
15.05.2006
Сын: Беляев Антон
Мать ребёнка: Беляева (Максимова) Марина
Россия
Рождение ребёнка
17.09.2014
Дочь: (Беляева) Елизавета
Мать ребёнка: Беляева (Максимова) Марина
Россия