Азин Пётр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азин Пётр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Азина Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Азина Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Азина Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова (Азина) Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Азина Екатерина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Азина Екатерина Михайловна

Смерть
Неизвестно

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