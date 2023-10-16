Ревва (Боярскова) (Шевелева) Ирина Николаевна
Место рожденияг. Санкт-Петербург (Ленинград)
Дата рождения02.12.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1955
г. Санкт-Петербург (Ленинград)
Рождение ребёнка
30.04.1980
Сын: Ревва (боярсков) Владимир Юрьевич
Отец ребёнка: Боярсков Юрий Викторович
Красноярский кр. п. Диксон
Рождение ребёнка
01.09.1981
Сын: Шевелев (ревва, Боярсков) Андрей Юрьевич
Отец ребёнка: Боярсков Юрий Викторович
Красноярский кр. п. Диксон
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г. Санкт-Петербург (Ленинград)