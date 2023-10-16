Ревва (Боярскова) (Шевелева) Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревва (Боярскова) (Шевелева) Ирина Николаевна

Место рождения

г. Санкт-Петербург (Ленинград)

Дата рождения

02.12.1955

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1955

Отец: Шевелев Николай Николаевич

Мать: Шевелева Валентина Фёдоровна

г. Санкт-Петербург (Ленинград)
Рождение ребёнка
30.04.1980

Сын: Ревва (боярсков) Владимир Юрьевич

Отец ребёнка: Боярсков Юрий Викторович

Красноярский кр. п. Диксон
Рождение ребёнка
01.09.1981

Сын: Шевелев (ревва, Боярсков) Андрей Юрьевич

Отец ребёнка: Боярсков Юрий Викторович

Красноярский кр. п. Диксон
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ревва Виктор Валентинович

Место жительства
Неизвестно
г. Санкт-Петербург (Ленинград)
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