Чхало (Чхаленко) Даниил Моисеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиОколо 1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: Чхало Моисей Васильевич
Мать: Чхало Матрона Игнатьевна
Рождение ребёнка
Около 1798
Мать ребёнка: Чхало Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
01.11.1799
Мать ребёнка: Чхало Дарья Ивановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9312-Q?cc=4133834&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6VT6-8HQ3
Рождение ребёнка
28.02.1802
Мать ребёнка: Чхало Дарья Ивановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9QMZ-7?cc=4133834
Рождение ребёнка
07.05.1804
Сын: Чхало Иов Данилович
Мать ребёнка: Чхало Дарья Ивановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SHB-J?cc=4133834&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6XCS-DML4
Рождение ребёнка
28.01.1806
Мать ребёнка: Чхало Дарья Ивановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SHV-3?cc=4133834
Рождение ребёнка
05.11.1807
Дочь: Чхало Епистимия Даниловна
Мать ребёнка: Чхало Дарья Ивановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SHH-G?i=65&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Гумененко Устина Даниловна
Мать ребёнка: Чхало Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
18.03.1810
Мать ребёнка: Чхало Дарья Ивановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SH6-6?cc=4133834
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Чхало Агафия Даниловна
Мать ребёнка: Чхало Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
09.11.1813
Дочь: Чхало Екатерина Даниловна
Мать ребёнка: Чхало Дарья Ивановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9S42-3?cc=4133834
Рождение ребёнка
03.01.1816
Мать ребёнка: Чхало Дарья Ивановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-S992-P?cc=4133834&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6XCQ-SKXF
Рождение ребёнка
16.10.1819
Сын: Чхало Иван Данилович
Мать ребёнка: Чхало Дарья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чхало Дарья Ивановна
Смерть
Около 1837