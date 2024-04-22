Чхало (Чхаленко) Даниил Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чхало (Чхаленко) Даниил Моисеевич

Место рождения

Валява, Черкаська область

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Около 1837

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Чхало Моисей Васильевич

Мать: Чхало Матрона Игнатьевна

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Чхало Роман Данилович

Мать ребёнка: Чхало Дарья Ивановна

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
01.11.1799

Сын: Чхало Кузьма Данилович

Мать ребёнка: Чхало Дарья Ивановна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9312-Q?cc=4133834&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6VT6-8HQ3
Рождение ребёнка
28.02.1802

Сын: Чхало Василий Данилович

Мать ребёнка: Чхало Дарья Ивановна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9QMZ-7?cc=4133834
Рождение ребёнка
07.05.1804

Сын: Чхало Иов Данилович

Мать ребёнка: Чхало Дарья Ивановна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SHB-J?cc=4133834&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6XCS-DML4
Рождение ребёнка
28.01.1806

Сын: Чхало Ефрем Данилович

Мать ребёнка: Чхало Дарья Ивановна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SHV-3?cc=4133834
Рождение ребёнка
05.11.1807

Дочь: Чхало Епистимия Даниловна

Мать ребёнка: Чхало Дарья Ивановна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SHH-G?i=65&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Гумененко Устина Даниловна

Мать ребёнка: Чхало Дарья Ивановна

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
18.03.1810

Сын: Чхало Кирилл Данилович

Мать ребёнка: Чхало Дарья Ивановна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SH6-6?cc=4133834
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Чхало Агафия Даниловна

Мать ребёнка: Чхало Дарья Ивановна

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
09.11.1813

Дочь: Чхало Екатерина Даниловна

Мать ребёнка: Чхало Дарья Ивановна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9S42-3?cc=4133834
Рождение ребёнка
03.01.1816

Сын: Чхало Гордей Данилович

Мать ребёнка: Чхало Дарья Ивановна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-S992-P?cc=4133834&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6XCQ-SKXF
Рождение ребёнка
16.10.1819

Сын: Чхало Иван Данилович

Мать ребёнка: Чхало Дарья Ивановна

Валява, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чхало Дарья Ивановна

Смерть
Около 1837
Валява, Черкаська область
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