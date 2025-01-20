Абол (Капустина) Наталья 19.03.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Абол (Капустина) Наталья

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

19.03.1937

Дата смерти

30.10.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
. Всю жизнь проработала в Государственном НИИ Приборостроения на должности инженера-конструктора. Увлекалась комнатным цветоводством, кройкой и шитьём, вязанием | Hobbies
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абол Феликс Петрович

Упоминание
Неизвестно
она потомок очень известных и сильных учёных, изыскателей и священнослужителей Капустиных.
Смерть
30.10.1993
Москва, город федерального значения Москва

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