Абол (Капустина) Наталья
Место рождения
Дата рождения19.03.1937
Дата смерти30.10.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
. Всю жизнь проработала в Государственном НИИ Приборостроения на должности инженера-конструктора. Увлекалась комнатным цветоводством, кройкой и шитьём, вязанием | Hobbies
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абол Феликс Петрович
Упоминание
Неизвестно
она потомок очень известных и сильных учёных, изыскателей и священнослужителей Капустиных.
Смерть
30.10.1993