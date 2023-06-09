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Орлова Евдокия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1906

Дата смерти

21.08.1993

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
02.10.1926

Сын: Орлов Петр Иванович

Отец ребёнка: Орлов Иван Иванович

Рождение ребёнка
01.01.1927

Сын: Орлов Александр Иванович

Отец ребёнка: Орлов Иван Иванович

Рождение ребёнка
18.08.1930

Дочь: Леонтьева Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Орлов Иван Иванович

Рождение ребёнка
24.01.1938

Дочь: Орлова Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Орлов Иван Иванович

Рождение ребёнка
09.09.1946

Сын: Орлов Константин Иванович

Отец ребёнка: Орлов Иван Иванович

Смерть
21.08.1993

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