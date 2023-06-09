Орлова Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1906
Дата смерти21.08.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
02.10.1926
Сын: Орлов Петр Иванович
Отец ребёнка: Орлов Иван Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1927
Отец ребёнка: Орлов Иван Иванович
Рождение ребёнка
18.08.1930
Дочь: Леонтьева Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Орлов Иван Иванович
Рождение ребёнка
24.01.1938
Дочь: Орлова Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Орлов Иван Иванович
Рождение ребёнка
09.09.1946
Сын: Орлов Константин Иванович
Отец ребёнка: Орлов Иван Иванович
Смерть
21.08.1993