Лукошков Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукошков Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЭГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косенко (Лукошкова) Анна

Мать ребёнка: Лукошкова (Лукошкова?) Арина?

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Лоскутова (Лукошкова) Ефросинья

Мать ребёнка: Лукошкова (Лукошкова?) Арина?

Смерть
Неизвестно

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