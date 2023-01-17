Мавровская Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хлынов Алексей Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1914
Дочь: Мавровская Магдалина Константиновна
Отец ребёнка: Мавровский Константин Александрович
Маминское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1921
Сын: Мавровский Мстислав Константинович
Отец ребёнка: Мавровский Константин Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мавровский Борис Константинович
Отец ребёнка: Мавровский Константин Александрович
Смерть
Неизвестно