Мавровская Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавровская Анна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хлынов Алексей Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1914

Дочь: Мавровская Магдалина Константиновна

Отец ребёнка: Мавровский Константин Александрович

Маминское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Мавровский Мстислав Константинович

Отец ребёнка: Мавровский Константин Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мавровский Борис Константинович

Отец ребёнка: Мавровский Константин Александрович

Смерть
Неизвестно
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