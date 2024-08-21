Синяева (Чернова) Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Синяев Осип Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синяева Анна Осиповна
Отец ребёнка: Синяев Осип Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1910
Дочь: Каргина (Синяева) Екатерина Осиповна
Отец ребёнка: Синяев Осип Федорович
Суходол, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно