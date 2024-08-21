Синяева (Чернова) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синяева (Чернова) Мария Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синяев Федор Осипович

Отец ребёнка: Синяев Осип Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синяева Анна Осиповна

Отец ребёнка: Синяев Осип Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синяев Осип Федорович

Рождение ребёнка
01.01.1910

Дочь: Каргина (Синяева) Екатерина Осиповна

Отец ребёнка: Синяев Осип Федорович

Суходол, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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