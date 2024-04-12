Колесов Игорь Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесов Игорь Сергеевич

Место рождения

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область

Дата рождения

15.11.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1977 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
05.06.1977

Дочь: Веденеева Ирина Игоревна

Мать ребёнка: Колесова Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
16.09.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колесова Татьяна Владимировна

Электросталь, Электросталь, Московская область
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