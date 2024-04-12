Колесов Игорь Сергеевич
Место рождения
Дата рождения15.11.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1938
Рождение ребёнка
05.06.1977
Дочь: Веденеева Ирина Игоревна
Мать ребёнка: Колесова Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
16.09.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колесова Татьяна Владимировна
Электросталь, Электросталь, Московская область