Гак Иосиф Демьянович
Место рождения
Дата рождения02.11.1900 ст.
Дата смерти09.03.1965
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1900 ст.
Отец: Гак Демьян Феодорович
Мать: Гак Мария Васильевна
Крещение
02.11.1900 ст.
Восприемники: Чаплинский запасной солдат Сергей Лукич Ягольник и Евгений Леонтьевич Борисенко
Рождение ребёнка
14.10.1940
Дочь: Гак Борисова Лидия Иосифовна
Мать ребёнка: Гак Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
01.10.1947
Сын: Гак Павел Иосифович
Мать ребёнка: Гак Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гак Лебедева Нина Иосифовна
Мать ребёнка: Гак Первая Жена Неизвестно Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гак Петр Иосифович
Мать ребёнка: Гак Первая Жена Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гак Вторая Жена Неизвестно Неизвестно
Смерть
09.03.1965