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Гак Иосиф Демьянович

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Место рождения

Чаплинка, Дніпропетровська область

Дата рождения

02.11.1900 ст.

Дата смерти

09.03.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1900 ст.

Отец: Гак Демьян Феодорович

Мать: Гак Мария Васильевна

Чаплинка, Дніпропетровська область
Крещение
02.11.1900 ст.
Чаплинка, Дніпропетровська область
Восприемники: Чаплинский запасной солдат Сергей Лукич Ягольник и Евгений Леонтьевич Борисенко
Рождение ребёнка
14.10.1940

Дочь: Гак Борисова Лидия Иосифовна

Мать ребёнка: Гак Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
01.10.1947

Сын: Гак Павел Иосифович

Мать ребёнка: Гак Татьяна Григорьевна

Барышовка, Бородулихинский район, Абайская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гак Лебедева Нина Иосифовна

Мать ребёнка: Гак Первая Жена Неизвестно Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гак Вторая Жена Неизвестно Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гак Первая Жена Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гак Петр Иосифович

Мать ребёнка: Гак Первая Жена Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гак Василий Иосифович

Мать ребёнка: Гак Вторая Жена Неизвестно Неизвестно

Смерть
09.03.1965
Барышовка, Бородулихинский район, Абайская область
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