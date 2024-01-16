Гыдов Никита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гыдов (gydov) Иван Никитич (Ivan Nikitich)
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Орловская область, Кромской район, Шаховской с/с
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно