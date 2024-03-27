Мустафин Абдурахман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мустафин Абдурахман

Место рождения

п.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мустафа

Мать: не указана

п.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
1883

Сын: Мустафин Абдулкадир

Мать ребёнка: не указана

п.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бахирхайяти

Мать ребёнка: не указана

п.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.
Смерть
Неизвестно
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