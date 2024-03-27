Мустафин Абдурахман
Место рожденияп.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мустафа
п.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
1883
Сын: Мустафин Абдулкадир
п.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бахирхайяти
п.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.
Смерть
Неизвестно