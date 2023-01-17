Новичкова Степанида Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовичкова Степанида Тимофеева

Новичкова Степанида Тимофеева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

1783

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1741 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1763

Муж: Новичков Василий Данилов

Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Новичков Иван Васильев

Отец ребёнка: Новичков Василий Данилов

Новотроицкое, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Новичков Андрей Васильев

Отец ребёнка: Новичков Василий Данилов

Новотроицкое, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Новичков Николай Васильев

Отец ребёнка: Новичков Василий Данилов

Новотроицкое, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Новичков Макар Васильев

Отец ребёнка: Новичков Василий Данилов

Новотроицкое, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Новичков Устин Васильев

Отец ребёнка: Новичков Василий Данилов

Новотроицкое, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Фёкла Васильева

Отец ребёнка: Новичков Василий Данилов

Новотроицкое, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1783
Новотроицкое, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close