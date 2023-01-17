Новичкова Степанида Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1742
Дата смерти1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1763
Рождение ребёнка
Около 1763
Отец ребёнка: Новичков Василий Данилов
Рождение ребёнка
Около 1764
Отец ребёнка: Новичков Василий Данилов
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Новичков Николай Васильев
Отец ребёнка: Новичков Василий Данилов
Рождение ребёнка
Около 1777
Отец ребёнка: Новичков Василий Данилов
Рождение ребёнка
Около 1779
Отец ребёнка: Новичков Василий Данилов
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Фёкла Васильева
Отец ребёнка: Новичков Василий Данилов
Смерть
1783