Плотникова (Колышкина) Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1912
Дата смерти06.11.1982
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1912
Рождение ребёнка
20.09.1947
Сын: Плотников Валерий Васильевич
Отец ребёнка: Плотников Василий Витальевич
Россия
Рождение ребёнка
1951
Сын: Плотников Юрий Васильевич
Отец ребёнка: Плотников Василий Витальевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.11.1982