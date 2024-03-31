Плотникова (Колышкина) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова (Колышкина) Надежда Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1912

Дата смерти

06.11.1982

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1912

Отец: Колышкин Николай Александрович

Мать: Колышкина Александра

Рождение ребёнка
20.09.1947

Сын: Плотников Валерий Васильевич

Отец ребёнка: Плотников Василий Витальевич

Россия
Рождение ребёнка
1951

Сын: Плотников Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Плотников Василий Витальевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотников Василий Витальевич

Смерть
06.11.1982
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