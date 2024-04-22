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Никита Никитин

Место рождения

Барыбино, Домодедово, Московская область

Дата рождения

1735 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1705 г.р.

Мать

1708 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735 ст.

Отец: Никита Агеев

Мать: Евдокия Савельева (Савина)

Барыбино, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
Между 1753 и 1756 ст.

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1757 ст.

Сын: Фёдор Никитин

Мать ребёнка: Евдокия Панкратова

Барыбино, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1760 ст.

Сын: Фадей Никитин

Мать ребёнка: Евдокия Панкратова

Барыбино, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1767 ст.

Сын: Игнат(ий) Никитин

Мать ребёнка: Евдокия Панкратова

Смерть
Неизвестно
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