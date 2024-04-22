Никита Никитин
Место рождения
Дата рождения1735 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735 ст.
Отец: Никита Агеев
Рождение ребёнка
1757 ст.
Сын: Фёдор Никитин
Мать ребёнка: Евдокия Панкратова
Рождение ребёнка
1760 ст.
Сын: Фадей Никитин
Мать ребёнка: Евдокия Панкратова
Рождение ребёнка
1767 ст.
Сын: Игнат(ий) Никитин
Мать ребёнка: Евдокия Панкратова
Смерть
Неизвестно