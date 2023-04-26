Бастрыкина Ефросинья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бастрыкина Ефросинья Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1877

Сын: Бастрыкин Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Бастрыкин Михаил Терентьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
28.09.1894

Дочь: Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Бастрыкин Михаил Терентьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.03.1898

Сын: Бастрыкин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Бастрыкин Михаил Терентьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бастрыкин Михаил Терентьевич

Смерть
Неизвестно
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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