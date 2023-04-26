Бастрыкина Ефросинья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.08.1877
Сын: Бастрыкин Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Бастрыкин Михаил Терентьевич
Рождение ребёнка
28.09.1894
Дочь: Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Бастрыкин Михаил Терентьевич
Рождение ребёнка
06.03.1898
Сын: Бастрыкин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Бастрыкин Михаил Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно