Полина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1920

Сын: Чернявский Антон Юльянович

Отец ребёнка: Чернявский Юльян

Слуцк, Слуцкий район, Минская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Чернявский Владимир Юльянович

Отец ребёнка: Чернявский Юльян

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Чернявская Мария Юльяновна

Отец ребёнка: Чернявский Юльян

Смерть
Неизвестно

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