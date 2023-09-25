Полина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1920
Сын: Чернявский Антон Юльянович
Отец ребёнка: Чернявский Юльян
Слуцк, Слуцкий район, Минская область
Рождение ребёнка
1923
Сын: Чернявский Владимир Юльянович
Отец ребёнка: Чернявский Юльян
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Чернявская Мария Юльяновна
Отец ребёнка: Чернявский Юльян
Смерть
Неизвестно