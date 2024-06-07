Княгин Стефан Алексеевич 1759 — найти родственников по фамилии на Familio
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Княгин Стефан Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Княгин Алексей Афанасьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Княгина Доминика Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Княгина (Кропачева) Анастасия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
с. Волково, Россия
Рождение ребёнка
1779

Сын: Княгин Иван Стефанович

Мать ребёнка: Княгина (Кропачева) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Княгина) Матрона Стефановна

Мать ребёнка: Княгина (Кропачева) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Княгина) Пелагея Стефановна

Мать ребёнка: Княгина (Кропачева) Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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