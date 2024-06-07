Княгин Стефан Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Княгин Алексей Афанасьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с. Волково, Россия
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Княгина (Кропачева) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Княгина) Матрона Стефановна
Мать ребёнка: Княгина (Кропачева) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Княгина) Пелагея Стефановна
Мать ребёнка: Княгина (Кропачева) Анастасия Ивановна
Смерть
Неизвестно