Шмачилина Устинья
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Рождение ребёнка
1818
Сын: Шмачилин Иван
Отец ребёнка: Шмачилин Василий
Рождение ребёнка
1841
Сын: Шмачилин Василий
Отец ребёнка: Шмачилин Василий
Рождение ребёнка
1842
Сын: Шмачилин Максим
Отец ребёнка: Шмачилин Василий
Рождение ребёнка
1844
Сын: Шмачилин Семен
Отец ребёнка: Шмачилин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шмачилин Василий
Смерть
Неизвестно