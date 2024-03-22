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Шмачилина Устинья

Место рождения

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Шмачилин Иван

Отец ребёнка: Шмачилин Василий

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Шмачилин Василий

Отец ребёнка: Шмачилин Василий

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Шмачилин Максим

Отец ребёнка: Шмачилин Василий

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Шмачилин Семен

Отец ребёнка: Шмачилин Василий

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмачилин Василий

Смерть
Неизвестно
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