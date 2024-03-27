Мухаметкаримова Насфижамал Мингазиевна
Место рожденияд.Большое Мереткозино, Камско-Устьинский р-н РТ
Дата рождения1876
Дата смерти1964
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Тимергалиев Миннегазий
Мать: (Аширова) Бибижямиля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Закирова) Шамсекамар
Отец ребёнка: Мухаметкаримов Мухаметзакир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Закирова) Зоха
Отец ребёнка: Мухаметкаримов Мухаметзакир
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Сын: Закиров Газиз
Отец ребёнка: Мухаметкаримов Мухаметзакир
Рождение ребёнка
15.12.1910
Отец ребёнка: Мухаметкаримов Мухаметзакир
Рождение ребёнка
10.06.1917
Сын: Закиров Мухаметзия
Отец ребёнка: Мухаметкаримов Мухаметзакир
Рождение ребёнка
10.09.1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мухаметкаримов Мухаметзакир
Смерть
1964