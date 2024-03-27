Мухаметкаримова Насфижамал Мингазиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметкаримова Насфижамал Мингазиевна

Место рождения

д.Большое Мереткозино, Камско-Устьинский р-н РТ

Дата рождения

1876

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Тимергалиев Миннегазий

Мать: (Аширова) Бибижямиля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Закирова) Шамсекамар

Отец ребёнка: Мухаметкаримов Мухаметзакир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Закирова) Зоха

Отец ребёнка: Мухаметкаримов Мухаметзакир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухаметкаримов Мухаметзакир

Рождение ребёнка
1908

Сын: Закиров Газиз

Отец ребёнка: Мухаметкаримов Мухаметзакир

Рождение ребёнка
15.12.1910

Сын: Закиров Харис Закирович

Отец ребёнка: Мухаметкаримов Мухаметзакир

Рождение ребёнка
10.06.1917

Сын: Закиров Мухаметзия

Отец ребёнка: Мухаметкаримов Мухаметзакир

Рождение ребёнка
10.09.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухаметкаримов Мухаметзакир

Смерть
1964

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