Медведева (Новикова) Домна Митрофанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Бракосочетание
03.02.1846
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Мавра Иванова
Отец ребёнка: Медведев Иван Матвеев
Рождение ребёнка
06.05.1851
Дочь: Сизова Ирина Иванова
Отец ребёнка: Медведев Иван Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Дарья Иванова
Отец ребёнка: Медведев Иван Матвеев
Смерть
Неизвестно