Медведева (Новикова) Домна Митрофанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Новикова) Домна Митрофанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Новиков Митрофан Семёнов

Мать: Новикова Авдотья Агафонова

Бракосочетание
03.02.1846

Муж: Медведев Иван Матвеев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Мавра Иванова

Отец ребёнка: Медведев Иван Матвеев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.05.1851

Дочь: Сизова Ирина Иванова

Отец ребёнка: Медведев Иван Матвеев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Дарья Иванова

Отец ребёнка: Медведев Иван Матвеев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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