Умербаев Батыргали — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Умербаев Батыргали

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1936

Сын: Умербаев Хайдар Батыргалиевич

Мать ребёнка: Умербаева Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Умербаев Галимжан (Иван) Батыргалиевич

Мать ребёнка: Умербаева Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Умербаев Хасан Батыргалиевич

Мать ребёнка: Умербаева Наталья

Смерть
Неизвестно
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