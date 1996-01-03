Умербаев Батыргали
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1936
Сын: Умербаев Хайдар Батыргалиевич
Мать ребёнка: Умербаева Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Умербаев Галимжан (Иван) Батыргалиевич
Мать ребёнка: Умербаева Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Умербаев Хасан Батыргалиевич
Мать ребёнка: Умербаева Наталья
Смерть
Неизвестно