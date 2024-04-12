Савельева Фекла Ерофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева Фекла Ерофеевна

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Горохов Потап Максимович

Отец ребёнка: Савельев Максим Григорьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Савельев Ефим Максимович

Отец ребёнка: Савельев Максим Григорьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Савельев Ипатий Максимович

Отец ребёнка: Савельев Максим Григорьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Савельев Алексей Максимович

Отец ребёнка: Савельев Максим Григорьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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