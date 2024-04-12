Савельева Фекла Ерофеевна
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Савельев Максим Григорьевич
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Савельев Максим Григорьевич
Рождение ребёнка
1825
Сын: Савельев Ипатий Максимович
Отец ребёнка: Савельев Максим Григорьевич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Савельев Алексей Максимович
Отец ребёнка: Савельев Максим Григорьевич
Смерть
Неизвестно