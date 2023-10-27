Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Иваново, Ивановский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно

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