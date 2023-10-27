Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Иваново, Ивановский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно