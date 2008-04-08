Воропаев Михаил Юрьевич 14.10.1980 — найти родственников по фамилии на Familio
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Воропаев Михаил Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1980

Дата смерти

08.04.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Екатерина Петровна

Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
08.04.2008

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