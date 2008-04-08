Воропаев Михаил Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1980
Дата смерти08.04.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васильева Екатерина Петровна
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
08.04.2008