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Шишкин Николай Григорьевич

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Место рождения

Старый Кокуй, Малмыжский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Шишкин Григорий Иванович

Мать: Шишкина Евдокия

Старый Кокуй, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Решетникова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Шишкина Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Шишкин Михаил Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1941

Сын: Шишкин Александр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишкина Екатерина Александровна

Смерть
1943
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