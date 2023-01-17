Шишкин Николай Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Шишкин Григорий Иванович
Мать: Шишкина Евдокия
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Решетникова Нина Николаевна
Мать ребёнка: Шишкина Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1941
Сын: Шишкин Александр Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943