Константинов Михаил Леонтьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1732 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1732 ст.
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1762 ст.
Сын: Константинов Иосиф Михайлович
Мать ребёнка: Константинова Стефанида Петровна
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1769 ст.
Дочь: Константинова Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Константинова Стефанида Петровна
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Бракосочетание
Неизвестно
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Смерть
Неизвестно