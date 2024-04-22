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Константинов Михаил Леонтьевич

Место рождения

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния

Дата рождения

Около 1732 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1728 г.р.

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1762 ст.

Сын: Константинов Иосиф Михайлович

Мать ребёнка: Константинова Стефанида Петровна

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1769 ст.

Дочь: Константинова Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Константинова Стефанида Петровна

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Константинова Стефанида Петровна

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Смерть
Неизвестно
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