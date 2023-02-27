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(Крамская) Матрёна

Место рождения

деревня Башкатова, Обоянская округа, Курское наместничество, Российская империя, Обоянская, Курская, Российская империя

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рагозин Григорий

Рождение ребёнка
1769

Дочь: (Рагозина) Васса Хомутова

Отец ребёнка: Рагозин Григорий

Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Рагозина) Татьяна

Отец ребёнка: Рагозин Григорий

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Рагозина) Елена

Отец ребёнка: Рагозин Григорий

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Рагозина) Улита

Отец ребёнка: Рагозин Григорий

Место жительства
1795
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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