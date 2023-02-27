(Крамская) Матрёна
Место рождениядеревня Башкатова, Обоянская округа, Курское наместничество, Российская империя, Обоянская, Курская, Российская империя
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рагозин Григорий
Рождение ребёнка
1769
Дочь: (Рагозина) Васса Хомутова
Отец ребёнка: Рагозин Григорий
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Рагозина) Татьяна
Отец ребёнка: Рагозин Григорий
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Рагозина) Елена
Отец ребёнка: Рагозин Григорий
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Рагозина) Улита
Отец ребёнка: Рагозин Григорий
Место жительства
1795
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно