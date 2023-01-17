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Глухов Иван Герасимович

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Место рождения

Кухтино, Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

22.07.1903 ст.

Дата смерти

04.02.1944

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1883 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1903 ст.

Отец: Глухов Герасим Степанович

Мать: Глухова Федосья Прокопьевна

Кухтино, Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.12.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глухова Анна Устиновна

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глухова Анна Устиновна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глухова Анна Устиновна

Смерть
04.02.1944
Похороны
Неизвестно
Pskov Oblast Russia
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