Глухов Иван Герасимович
Место рождения
Дата рождения22.07.1903 ст.
Дата смерти04.02.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1903 ст.
Рождение ребёнка
04.12.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Глухова Анна Устиновна
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Глухова Анна Устиновна
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глухова Анна Устиновна
Смерть
04.02.1944
Похороны
Неизвестно
Pskov Oblast Russia