Шершакова Любовь Михайловна 29.06.1950 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шершакова Любовь Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1950

Дата смерти

06.11.2000

Пол

Женский

Отец

Мать

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1950

Отец: Мягков Михаил

Мать: Мягкова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
08.08.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шершаков Александр Константинович

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Смерть
06.11.2000

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