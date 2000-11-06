Шершакова Любовь Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1950
Дата смерти06.11.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1950
Отец: Мягков Михаил
Рождение ребёнка
08.08.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шершаков Александр Константинович
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Смерть
06.11.2000