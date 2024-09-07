Стригоцкая (Бондарь) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1977 и 1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стригоцкий Милентий Яковлевич
Смерть
Между 1977 и 1978