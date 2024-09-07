Стригоцкая (Бондарь) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стригоцкая (Бондарь) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1977 и 1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стригоцкий Милентий Яковлевич

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стригоцкий Милентий Яковлевич

Смерть
Между 1977 и 1978

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