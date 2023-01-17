Васильев Виктор Егорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1902
Дата смертиОколо ?.01.1942
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902
Отец: Васильев егор николаевич
Мать: Васильева Матрена А.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анфиса Викторовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Викторовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евлампия Викторовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около ?.01.1942
пропал без вести в ВОВ