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Васильев Виктор Егорович

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Место рождения

Шланлы, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Около 1902

Дата смерти

Около ?.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902

Отец: Васильев егор николаевич

Мать: Васильева Матрена А.

Шланлы, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Иван Викторович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анфиса Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евлампия Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около ?.01.1942
пропал без вести в ВОВ
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