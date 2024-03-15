Штонда Ефросинья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1738 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1765 ст.
Сын: Штонда Степан Петров
Отец ребёнка: Штонда Петр Нестеров
Рождение ребёнка
Около 1767 ст.
Сын: Штонда Федор Петров
Отец ребёнка: Штонда Петр Нестеров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Штонда Петр Нестеров
Смерть
Неизвестно