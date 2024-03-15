Штонда Ефросинья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штонда Ефросинья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1738 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1733 г.р.

Дети

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1738 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1765 ст.

Сын: Штонда Степан Петров

Отец ребёнка: Штонда Петр Нестеров

Рождение ребёнка
Около 1767 ст.

Сын: Штонда Федор Петров

Отец ребёнка: Штонда Петр Нестеров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Штонда Петр Нестеров

Смерть
Неизвестно
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